Біля Дніпра сталася серйозна ДТП: є постраждалі

ДТП сталася сьогодні зранку, 13 вересня, на вулиці Шосейна поблизу пішохідного переходу. Там Renault влетів на великій швидкості у ВАЗ.
Відео наслідків аварії публікували у місцевих телеграм-каналах. На них видно значні пошкодження авто. Також повідомляється про постраждалих.
На місце викликали медиків та поліцію. Наразі рух транспорту на цій ділянці дороги частково ускладнено.
Нагадаємо, раніше ми писали, що у Кривому Розі перекинувся автомобіль. В ДТП постраждали двоє людей.
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