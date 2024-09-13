Біля Дніпра сталася серйозна ДТП: є постраждалі

У Підгородньому сталася сильна аварія.

ДТП сталася сьогодні зранку, 13 вересня, на вулиці Шосейна поблизу пішохідного переходу. Там Renault влетів на великій швидкості у ВАЗ.

Відео наслідків аварії публікували у місцевих телеграм-каналах. На них видно значні пошкодження авто. Також повідомляється про постраждалих.

На місце викликали медиків та поліцію. Наразі рух транспорту на цій ділянці дороги частково ускладнено.

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Кривому Розі перекинувся автомобіль. В ДТП постраждали двоє людей.

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