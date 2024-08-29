Більше десятки вулиць у Дніпрі раптово залишились без води до кінця доби: адреси

Деякі жителі Дніпра раптово залишились без води.

У Дніпрі по вул. Менахем-Мендл Шнеєрсона проводять невідкладні аварійно-відновлювальні роботи. У зв’язку із цим деякі вулиці залишились без води до кінця доби.

Про це йдеться на сайті міськради.

Із 05:00 до 00:00 29 серпня припинено водопостачання будинків, розташованих за адресами:

вул. Херсонська, 1, 3, 5, 9, 9-А, 9-Б, 13, 15, 26, 28, 30, 32, 34;

вул. Менахем-Мендл Шнеєрсона, 1, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 19;

вул. Свєтлова;

вул. Костомарівська;

вул. Вознесенська;

вул. С. Подолинського;

вул. Кулішівська;

вул. Троїцька;

вул. Дарвіна;

вул. С. Петлюри;

вул. Українська;

вул. М. Драгоманова;

вул. І. Сікорського;

вул. Барвінківська;

вул. Вартових Неба;

вул. Воскресенська, 39, 41, 44, 44-А, 46;

вул. Святослава Хороброго, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37;

просп. Л. Українки, 1, 3, 5;

пров. Ушинського.

Керівництво підприємства просить вибачення за тимчасові незручності та рекомендує споживачам створити необхідний запас питної води на термін проведення аварійно-відновлювальних робіт КП «Дніпроводоканал», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, сьогодні світла буде менше: відбулися зміни у застосуванні графіків відключень у Дніпрі 29 серпня.

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