Більше десятки вулиць у Дніпрі раптово залишились без води до кінця доби: адреси

У Дніпрі по вул. Менахем-Мендл Шнеєрсона проводять невідкладні аварійно-відновлювальні роботи. У зв’язку із цим деякі вулиці залишились без води до кінця доби.
Про це йдеться на сайті міськради.
Із 05:00 до 00:00 29 серпня припинено водопостачання будинків, розташованих за адресами:
Керівництво підприємства просить вибачення за тимчасові незручності та рекомендує споживачам створити необхідний запас питної води на термін проведення аварійно-відновлювальних робіт КП «Дніпроводоканал», – йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, сьогодні світла буде менше: відбулися зміни у застосуванні графіків відключень у Дніпрі 29 серпня.
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