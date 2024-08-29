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Більше десятки вулиць у Дніпрі раптово залишились без води до кінця доби: адреси

Сьогодні 09:02
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Деякі жителі Дніпра раптово залишились без води.

Новости Днепра про Більше десятки вулиць у Дніпрі раптово залишились без води до кінця доби: адреси

У Дніпрі по вул. Менахем-Мендл Шнеєрсона проводять невідкладні аварійно-відновлювальні роботи. У зв’язку із цим деякі вулиці залишились без води до кінця доби. 

Про це йдеться на сайті міськради. 

Із 05:00 до 00:00 29 серпня припинено водопостачання будинків, розташованих за адресами:

  • вул. Херсонська, 1, 3, 5, 9, 9-А, 9-Б, 13, 15, 26, 28, 30, 32, 34;
  • вул. Менахем-Мендл Шнеєрсона, 1, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 19;
  • вул. Свєтлова;
  • вул. Костомарівська;
  • вул. Вознесенська;
  • вул. С. Подолинського;
  • вул. Кулішівська;
  • вул. Троїцька;
  • вул. Дарвіна;
  • вул. С. Петлюри;
  • вул. Українська;
  • вул. М. Драгоманова;
  • вул. І. Сікорського;
  • вул. Барвінківська;
  • вул. Вартових Неба;
  • вул. Воскресенська, 39, 41, 44, 44-А, 46;
  • вул. Святослава Хороброго, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37;
  • просп. Л. Українки, 1, 3, 5;
  • пров. Ушинського.

Керівництво підприємства просить вибачення за тимчасові незручності та рекомендує споживачам створити необхідний запас питної води на термін проведення аварійно-відновлювальних робіт КП «Дніпроводоканал», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, сьогодні світла буде менше: відбулися зміни у застосуванні графіків відключень у Дніпрі 29 серпня.

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Новости Днепра про Більше десятки вулиць у Дніпрі раптово залишились без води до кінця доби: адресиУкраїнська Новости Днепра про Більше десятки вулиць у Дніпрі раптово залишились без води до кінця доби: адресиРусский

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