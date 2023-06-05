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Більше 210 тисяч ліквідованих військових, – Генштаб про втрати рф

Сьогодні 10:00
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Втрати Росії у війні в Україні на ранок понеділка, 5 червня, склали 410 окупантів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення становить 210 350 військових. Крім того, ЗСУ знищили по 11 танків та ББМ та 12 артсистем.

Новости Днепра про Більше 210 тисяч ліквідованих військових, - Генштаб про втрати рф

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 05.06.23 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 210350 (+410) осіб ліквідовано,
  • танків ‒ 3848 (+11) од,
  • бойових броньованих машин – 7523 (+11) од,
  • артилерійських систем – 3567 (+12) од,
  • РСЗВ – 584 (+1) од,
  • засоби ППО – 349 (+5) од,
  • літаків – 313 од,
  • гелікоптерів – 298 од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3189 (+14),
  • крилаті ракети – 1136 (+4) од,
  • кораблі /катери – 18 од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 6312 (+7) од,
  • спеціальна техніка – 484 (+5)

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Новости Днепра про Більше 210 тисяч ліквідованих військових, - Генштаб про втрати рфУкраїнська Новости Днепра про Більше 210 тисяч ліквідованих військових, - Генштаб про втрати рфРусский

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