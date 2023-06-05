Більше 210 тисяч ліквідованих військових, – Генштаб про втрати рф

Втрати Росії у війні в Україні на ранок понеділка, 5 червня, склали 410 окупантів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення становить 210 350 військових. Крім того, ЗСУ знищили по 11 танків та ББМ та 12 артсистем.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 05.06.23 орієнтовно склали:

особового складу ‒ близько 210350 (+410) осіб ліквідовано,

танків ‒ 3848 (+11) од,

бойових броньованих машин – 7523 (+11) од,

артилерійських систем – 3567 (+12) од,

РСЗВ – 584 (+1) од,

засоби ППО – 349 (+5) од,

літаків – 313 од,

гелікоптерів – 298 од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3189 (+14),

крилаті ракети – 1136 (+4) од,

кораблі /катери – 18 од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 6312 (+7) од,

спеціальна техніка – 484 (+5)

Читайте також:

Українська Русский

Автор: