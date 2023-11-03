Більше 10 днів боровся за життя: у лікарні помер ще один працівник “Нової пошти”

Висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким чоловіка!

На жаль, сьогодні вранці у лікарні помер 29-річний працівник “Нової пошти”, який постраждав після ракетного удару росіян по терміналу у Харківській області.

Про це повідомив Олег Синєгубов, голова Харківської ОДА.

За його словами, на сьогодні в лікарні перебувають 7 постраждалих: 6 у хірургії та 1 у нейрохірургії. Стан пацієнтів стабільний.

30 жовтня у лікарні помер 25-річний хлопець, який також отримав поранення внаслідок удару окупантів по терміналу.

Армія рф, вдаривши по «Новій пошті», забрала життя вже 8 людей, – зазначив Синєгубов.

Нагадаємо, пізно ввечері 21 жовтня війська рф завдали удару ракетами С-300 по терміналу «Нової пошти» в селі Коротич у Харківській області. За даними ДСНС, внаслідок удару є значні руйнування будівлі терміналу, пошкоджені 7 вантажних автомобілів та 2 напівпричепи. У компанії пообіцяли надати всю необхідну допомогу кожному, хто був на зміні, та родинам загиблих.

Раніше “Нова пошта” показали відео, на якому видно момент влучання російської ракети.

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