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  • Більша за машину: у Дніпрі помітили авто, яке везло на даху величезну альтанку

Більша за машину: у Дніпрі помітили авто, яке везло на даху величезну альтанку

Сьогодні 10:40
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Водій із Дніпра причепив на дах маленького авто величезну альтанку.

Новости Днепра про Більша за машину: у Дніпрі помітили авто, яке везло на даху величезну альтанку

На дорогах Дніпра помітили автомобіль, який перевозив на даху альтанку більшу за розміром ніж сам транспорт. Кремезну конструкцію прикріпили зверху і здавалося, наче вона ось-ось впаде. 

Курйоз зафільмував на камеру водій авто, яке їхало позаду. 

Просто дядько перевозить альтанку на даху легкового авто, – йдеться у дописі. 

Дніпряни припускають, що водій не хотів сплачувати за доставку, або вирішив, що якщо хочеш щось зробити добре, то зроби це сам. У коментарях припустили, що керманич авто активно готується до дачного сезону, тому поспішає привезти альтанку до себе додому. 

Містяни сподіваються, що водій безнапасно доїхав до пункту призначення, а альтанка не звалилася з даху. 

Новости Днепра про Більша за машину: у Дніпрі помітили авто, яке везло на даху величезну альтанку

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Новости Днепра про Більша за машину: у Дніпрі помітили авто, яке везло на даху величезну альтанкуУкраїнська Новости Днепра про Більша за машину: у Дніпрі помітили авто, яке везло на даху величезну альтанкуРусский

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