Більша за машину: у Дніпрі помітили авто, яке везло на даху величезну альтанку

Водій із Дніпра причепив на дах маленького авто величезну альтанку.

На дорогах Дніпра помітили автомобіль, який перевозив на даху альтанку більшу за розміром ніж сам транспорт. Кремезну конструкцію прикріпили зверху і здавалося, наче вона ось-ось впаде.

Курйоз зафільмував на камеру водій авто, яке їхало позаду.

Просто дядько перевозить альтанку на даху легкового авто, – йдеться у дописі.

Дніпряни припускають, що водій не хотів сплачувати за доставку, або вирішив, що якщо хочеш щось зробити добре, то зроби це сам. У коментарях припустили, що керманич авто активно готується до дачного сезону, тому поспішає привезти альтанку до себе додому.

Містяни сподіваються, що водій безнапасно доїхав до пункту призначення, а альтанка не звалилася з даху.

Читайте також:

Українська Русский

Автор: