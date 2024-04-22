Більша за машину: у Дніпрі помітили авто, яке везло на даху величезну альтанку

На дорогах Дніпра помітили автомобіль, який перевозив на даху альтанку більшу за розміром ніж сам транспорт. Кремезну конструкцію прикріпили зверху і здавалося, наче вона ось-ось впаде.
Курйоз зафільмував на камеру водій авто, яке їхало позаду.
Просто дядько перевозить альтанку на даху легкового авто, – йдеться у дописі.
Дніпряни припускають, що водій не хотів сплачувати за доставку, або вирішив, що якщо хочеш щось зробити добре, то зроби це сам. У коментарях припустили, що керманич авто активно готується до дачного сезону, тому поспішає привезти альтанку до себе додому.
Містяни сподіваються, що водій безнапасно доїхав до пункту призначення, а альтанка не звалилася з даху.
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