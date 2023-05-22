Бійці дніпровської бригади показали момент збиття крилатої ракети Х-101

Про це повідомляє повітряне командування “Схід”.
За словами фахівців, сотою ювілейною ціллю для підрозділу Дмитра Ш. стала крилата ракета Х-101. На відео зафіксували момент її збиття.
“Загалом минулої ночі захисники неба дніпровської зенітної ракетної бригади знищили чотири такі смертоносні “подарунки” та півтора десятки дронів-камікадзе. Тримаємо стрій! Наближаємо перемогу!” – йдеться у повідомленні.
Читайте також:
Автор:
Захищаючи Україну від російських окупантів, під час виконання бойового завдання…
В Україні обмежили використання музики в громадському транспорті. Тепер водії…
5 травня 2023 року електротранспорт працюватиме у штатному режимі за…
Російські війська наступають на Лиманському, Бахмутському та Мар’їнському напрямках, де,…