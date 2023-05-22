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Бійці дніпровської бригади показали момент збиття крилатої ракети Х-101

Сьогодні 21:45
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Військовослужбовці повітряного командування “Схід” показали момент збиття російської крилатої ракети Х-101 у небі над Дніпропетровщиною.

Новости Днепра про Бійці дніпровської бригади показали момент збиття крилатої ракети Х-101

Про це повідомляє повітряне командування “Схід”.

За словами фахівців, сотою ювілейною ціллю для підрозділу Дмитра Ш. стала крилата ракета Х-101. На відео зафіксували момент її збиття.

“Загалом минулої ночі захисники неба дніпровської зенітної ракетної бригади знищили чотири такі смертоносні “подарунки” та півтора десятки дронів-камікадзе. Тримаємо стрій! Наближаємо перемогу!” – йдеться у повідомленні.

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Новости Днепра про Бійці дніпровської бригади показали момент збиття крилатої ракети Х-101Українська

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