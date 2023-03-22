Бій Усика та Ф’юрі за звання абсолютного чемпіона зірвався: український боксер відмовився

Бій Усика за звання абсолютного чемпіона зірвався.

Про це повідомляє видання ESPN, яке посилається на джерела, пов’язані з обома бійцями.

Зазначається, що після довгих перемовин боксери так і не змогли узгодити умови проведення бою за звання абсолютного чемпіона. За планом, бій у суперважкій вазі між британцем Тайсоном Ф’юрі та українцем Олександром Усиком мав відбутися 29 квітня в Лондоні.

За даними видання, Усик уже закрив свій тренувальний табір та починає підготовку до наступного бою, під час якого він має захистити свої чемпіонські пояси. Попередньо, на ринг боксер повернеться не раніше липня.

Що передувало?

Сторони мали домовитися про бій до 1 квітня. Раніше цього місяця вони погодилися про розподіл чистого прибутку 70-30 на користь Ф’юрі, але Ф’юрі і Усик не змогли домовитися про інші суттєві умови, що мають вирішальне значення для угоди, окрім розподілу прибутку, повідомляє видання.

Незалежно від того, наскільки Усик йшов на компроміс, його підштовхували до більшого”, – повідомляє видання, посилаючись на слова менеджера українського боксера.

Поєдинок Ф’юрі – Усик мав би визначити першого в історії беззаперечного чемпіона у надважкій вазі, володаря чотирьох поясів.

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