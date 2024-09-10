Безкоштовне харчування у школах Дніпра: які учні мають на це право

Відповідно до Програми розвитку освіти в місті Дніпро на безкоштовне харчування мають право такі учні:
Про це повідомили в департаменті гуманітарної політики.
Там також розповіли про організацію гарячого харчування для учнів дніпровських шкіл.
“У новому навчальному році для учнів 151 школи організовано гаряче харчування. Для учнів 2-х закладів шляхом приготування страв штатними співробітниками харчоблоку шкіл. Для 149 – харчування надається через кейтеринг (готові страви доставляються згідно з договорами, укладеними в результаті тендерів).Доставка страв здійснюється до тих шкіл в яких йде процес змішаного навчання”, – повідомили в департаменті.
Меню складається згідно з постановою КМУ №305 і погоджено з Держспоживслужбою та оновлюється кожні 4 тижні. Наразі використовується осіннє меню.
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