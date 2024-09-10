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Безкоштовне харчування у школах Дніпра: які учні мають на це право

Сьогодні 12:30
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Деякі школярі Дніпра можуть харчуватися у школах безкоштовно.

Новости Днепра про Безкоштовне харчування у школах Дніпра: які учні мають на це право

Відповідно до Програми розвитку освіти в місті Дніпро на безкоштовне харчування мають право такі учні:

  • учні 1-4 класів;
  • учні 5-11 класів пільгових категорій, зокрема:
  • діти-сироти і діти, позбавлені батьківського піклування;
  • з особливими освітніми потребами, які здобувають освіту у спеціальних та інклюзивних класах;
  • із числа внутрішньо переміщених осіб;
  • які мають статус дитини, яка  постраждала внаслідок воєнних дій і  збройних конфліктів;
  • з інвалідністю;
  • діти з малозабезпечених і багатодітних сімей;
  • батьки яких є учасниками бойових дій, та осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України;
  • які потерпіли від Чорнобильської катастрофи.

Про це повідомили в департаменті гуманітарної політики.

Там також розповіли про організацію гарячого харчування для учнів дніпровських шкіл.

“У новому навчальному році для учнів 151 школи організовано гаряче харчування. Для учнів 2-х закладів шляхом приготування страв штатними співробітниками харчоблоку шкіл. Для 149 – харчування надається через кейтеринг (готові страви доставляються згідно з договорами, укладеними в результаті тендерів).Доставка страв здійснюється до тих шкіл в яких йде процес змішаного навчання”, – повідомили в департаменті.

Меню складається згідно з постановою КМУ №305 і погоджено з Держспоживслужбою та оновлюється кожні 4 тижні. Наразі використовується осіннє меню.

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Новости Днепра про Безкоштовне харчування у школах Дніпра: які учні мають на це правоУкраїнська

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