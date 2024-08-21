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Безхатченки, яких прихистили в Дніпрі, тепер поїдуть до Естонії

Сьогодні 13:13
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Безхатченки з Дніпра відправилися до Естонії.

Новости Днепра про Безхатченки, яких прихистили в Дніпрі, тепер поїдуть до Естонії

У Дніпрі міський центр соціальної допомоги разом з “СХІД SOS” евакуювали до Естонії шістьох підопічних, які опинилися в тяжких життєвих обставинах. Вони отримуватимуть там виплати й житимуть в шелтері під опікою тамтешньої громади.

Я дніпрянин. До центру потрапив, адже в мене не було прописки. А ще в мене є інвалідність – не маю ноги. Довгий час не міг оформити собі виплати, зробити протез, адже не маю документів. Я дуже вдячний центру за допомогу. Мені оформили прописку, я отримав протез, а зараз їду до Естонії. Спасибі людям, які допомагають таким, як я, – каже Ігор, підопічний відділення з надання послуг безхатнім особам.

Понад три місяці знадобилося на те, аби відновити документи усім шістьом людям, які поїдуть до Естонії.

Це особи з інвалідністю та такі, що перебувають у скрутних життєвих обставинах. Складність цього проєкту полягала, в першу чергу, у відновленні документів, адже до нашого центру безхатченки найчастіше потрапляють без них, – зазначають працівники центрі.

За весь час співпраці дніпровського центру соціальної допомоги з ГО «СХІД SOS» за кордон вдалось відправити 15 підопічних.

Ми вже мали досвід роботи з Норвегією, Данією. З Естонією ми співпрацюємо вперше. На кордоні дніпрян зустрінуть наші партнери і супроводжуватимуть їх. Сьогодні ми відправляємо закордон  6 підопічних центру, – розповів Євгеній Поянський, волонтер  ГО «СХІД SOS».

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Новости Днепра про Безхатченки, яких прихистили в Дніпрі, тепер поїдуть до ЕстоніїУкраїнська

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