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Без паніки: у Кривому Розі сьогодні пролунає вибух

Сьогодні 13:34
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Усе під контролем!

Новости Днепра про Без паніки: у Кривому Розі сьогодні пролунає вибух

Сьогодні, 25 листопада, у Кривому Розі о 14.00 у виробничих цілях буде проведено плановий вибух у кар’єрі «Південний» (Саксаганський, Центрально-Міський райони).

Тому не хвилюйтеся, усе під контролем!

Але у разі повітряної тривоги обов’язково перебувайте у безпечних місцях!

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Новости Днепра про Без паніки: у Кривому Розі сьогодні пролунає вибухУкраїнська

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