Без паніки: у Кривому Розі сьогодні пролунає вибух

Сьогодні, 25 листопада, у Кривому Розі о 14.00 у виробничих цілях буде проведено плановий вибух у кар’єрі «Південний» (Саксаганський, Центрально-Міський райони).
Тому не хвилюйтеся, усе під контролем!
Але у разі повітряної тривоги обов’язково перебувайте у безпечних місцях!
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