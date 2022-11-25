Без паніки: у Кривому Розі сьогодні пролунає вибух

Усе під контролем!

Сьогодні, 25 листопада, у Кривому Розі о 14.00 у виробничих цілях буде проведено плановий вибух у кар’єрі «Південний» (Саксаганський, Центрально-Міський райони).

Тому не хвилюйтеся, усе під контролем!

Але у разі повітряної тривоги обов’язково перебувайте у безпечних місцях!

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