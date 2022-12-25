Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Дніпра
  • Новини
  • “Без Миру жити неможливо”: у Дніпрі чоловік вистрибнув з вікна 9-го поверху

“Без Миру жити неможливо”: у Дніпрі чоловік вистрибнув з вікна 9-го поверху

Сьогодні 14:39
просмотров

У Дніпрі чоловік скоїв самогубство, вистрибнувши з вікна 9-го поверху.

Новости Днепра про

Трагедія сталася близько 12:49 25 грудня. Відомо, що чоловік жив в одній із багатоповерхівок житлового масиву Тополя, про це пише Інформатор.

Чоловік вистрибнув із вікна під’їзду на 9-ому поверсі. На жаль, від отриманих травм він загинув на місці.

Посилаючись на власні джерела, телеграм-канал “Дніпро Оперативний. Війна” повідомляє, що на місці знайшли передсмертну записку, тому скоріше за все це було самогубство. У ній чоловік написав, що “без Миру жити неможливо”.

Якщо ви або ваші рідні відчуваєте себе погано та знаходитеся в депресивному стані, не ігноруйте це та зверніться за допомогою до спеціалістів. Деякі номери гарячих ліній, де можна отримати консультацію:

  • 376-53-83748-07-39 – Дніпропетровський центр соціально-психологічної допомоги;
  • 767-18-41 – телефон довіри при Дніпровському міському центрі соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді;
  • 753-42-61 – кризовий центр Дніпропетровської клінічної психіатричної лікарні;
  • 753-44-96 – номер реєстратури психіатричної лікарні;

Читайте також:

Новости Днепра про Українська

Автор:


# #
Головні новини Дніпра в Telegram

    Залишити відповідь

    Новини на цю тему

    Дніпропетровщина лідер за кількістю шлюбів в 2022 році
    Новини Дніпра
    Сьогодні 15:18
    Дніпропетровщина лідер за кількістю шлюбів в 2022 році

    Дніпропетровська область очолює ТОП областей, де уклали найбільше шлюбів.

    Не бачився з дружиною рік: у Дніпрі врятували тяжко пораненого військового
    Новини Дніпра
    Сьогодні 13:58
    Не бачився з дружиною рік: у Дніпрі врятували тяжко пораненого військового

    Дніпровські лікарі врятували бійця, який отримав поранення на Донбасі.

    Гарячі страви та конкурси: повний список різдвяних локацій у Дніпрі
    Сьогодні 11:32
    Гарячі страви та конкурси: повний список різдвяних локацій у Дніпрі

    У міськраді розповіли, де сьогодні можна відсвяткувати Різдво.

    У Дніпрі вночі спалахнув будинок (ФОТО)
    Новини Дніпра
    Сьогодні 10:57
    У Дніпрі вночі спалахнув будинок (ФОТО)

    У Дніпрі вночі сталася масштабна пожежа.

    Наверх