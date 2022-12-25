“Без Миру жити неможливо”: у Дніпрі чоловік вистрибнув з вікна 9-го поверху

У Дніпрі чоловік скоїв самогубство, вистрибнувши з вікна 9-го поверху.

Трагедія сталася близько 12:49 25 грудня. Відомо, що чоловік жив в одній із багатоповерхівок житлового масиву Тополя, про це пише Інформатор.

Чоловік вистрибнув із вікна під’їзду на 9-ому поверсі. На жаль, від отриманих травм він загинув на місці.

Посилаючись на власні джерела, телеграм-канал “Дніпро Оперативний. Війна” повідомляє, що на місці знайшли передсмертну записку, тому скоріше за все це було самогубство. У ній чоловік написав, що “без Миру жити неможливо”.

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