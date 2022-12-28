Без допомоги не залишимось: лікарні Дніпра працюватимуть за будь-яких умов

Лікарні Дніпра продовжують готувати до відключень електроенергії.

У медзакладах створюють стратегічні запаси медикаментів, води і харчів. Подбали і про генератори. Медичну допомогу надаватимуть попри блекаут і аварійні відключення.

Лікарня оснащена потужним генератором, який автоматично включається у разі потреби.

Облаштовані безпечні операційна та три реанімаційні палати з усім необхідним обладнанням.

З міського бюджету виділено близько 7 мільйонів гривень на закупівлю палива для генераторів.

Заготовлено 12 тонн технічної води та 5 тонн питної. У бомбосховищі лікарні є душові, туалети та зони відпочинку.

Джерело: Дніпро TV

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