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  • Без допомоги не залишимось: лікарні Дніпра працюватимуть за будь-яких умов

Без допомоги не залишимось: лікарні Дніпра працюватимуть за будь-яких умов

Сьогодні 06:45
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Лікарні Дніпра продовжують готувати до відключень електроенергії.

Новости Днепра про Без допомоги не залишимось: лікарні Дніпра працюватимуть за будь-яких умов

У медзакладах створюють стратегічні запаси медикаментів, води і харчів. Подбали і про генератори. Медичну допомогу надаватимуть попри блекаут і аварійні відключення.

Лікарня оснащена потужним генератором, який автоматично включається у разі потреби.
Облаштовані безпечні операційна та три реанімаційні палати з усім необхідним обладнанням.

З міського бюджету виділено близько 7 мільйонів гривень на закупівлю палива для генераторів.
Заготовлено 12 тонн технічної води та 5 тонн питної. У бомбосховищі лікарні є душові, туалети та зони відпочинку.

                                                                                                                                                     Джерело: Дніпро TV

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Новости Днепра про Без допомоги не залишимось: лікарні Дніпра працюватимуть за будь-яких умовУкраїнська Новости Днепра про Без допомоги не залишимось: лікарні Дніпра працюватимуть за будь-яких умовРусский

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