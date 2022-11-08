Без батька залишились троє дітей: загинув 33-річний Захисник з Дніпропетровської області

Воїну назавжди 33-роки.
Про це повідомляє Кам’янська районна державна адміністрація.
Панахида за загиблим відбудеться 8 листопада о 13:00 годині в Козацькій церкві Пресвятої Покрови ПЦУ м. Кам’янське. Поховають воїна о 14.00 годині на кладовищі по вулиці Весняна на Соцмісті м. Кам’янського.
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