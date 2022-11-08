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Без батька залишились троє дітей: загинув 33-річний Захисник з Дніпропетровської області

Сьогодні 08:00
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У боротьбі з окупантами загинув солдат із Дніпропетровської області Антон Солоха. Трагедія сталася поблизу населеного пункту Новомихайлівка Донецької області. У чоловіка залишилися дружина, дві доньки-близнючки, син, батьки та сестра.

Новости Днепра про Без батька залишились троє дітей: загинув 33-річний Захисник з Дніпропетровської області

Воїну назавжди 33-роки.

Про це повідомляє Кам’янська районна державна адміністрація. 

Панахида за загиблим відбудеться 8 листопада о 13:00 годині в Козацькій церкві Пресвятої Покрови ПЦУ м. Кам’янське. Поховають воїна о 14.00 годині на кладовищі по вулиці Весняна на Соцмісті м. Кам’янського.

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Новости Днепра про Без батька залишились троє дітей: загинув 33-річний Захисник з Дніпропетровської областіУкраїнська Новости Днепра про Без батька залишились троє дітей: загинув 33-річний Захисник з Дніпропетровської областіРусский

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