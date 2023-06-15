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  • Бережіть себе: мешканців Дніпра попереджають про небезпечне метеорологічне явище

Бережіть себе: мешканців Дніпра попереджають про небезпечне метеорологічне явище

Сьогодні 18:40
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Бережіть себе!

Новости Днепра про Бережіть себе: мешканців Дніпра попереджають про небезпечне метеорологічне явище

Синоптики Дніпропетровського регіонального центру з гідрометеорології попереджають мешканців Дніпра та області про небезпечне метеорологічне явище.

Так, з 15 до 17 червня на території регіону очікується висока (4 класу) пожежна небезпека.

Прогнозується:

  • 15 червня: Мінлива хмарність. Невеликий короткочасний дощ, вдень гроза. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря по області вночі 12-17°С, вдень 22-27°С, по місту вночі 15-17°С, вдень 24-26°С.
  • 16 червня: Мінлива хмарність. Вночі без істотних опадів, вдень невеликий короткочасний дощ. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі 13-18°С, вдень 23-28°С.
  • 17 червня: Мінлива хмарність. Вночі без опадів, вдень невеликий короткочасний дощ, місцями гроза. Вітер північно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі 13-18°С, вдень 23-28°С.

Тому, будь ласка, будьте обережні з вогнем, не паліть сміття та сухостій!

Новости Днепра про Бережіть себе: мешканців Дніпра попереджають про небезпечне метеорологічне явище

Нагадаємо, раніше ми писали, що мешканцям Дніпропетровщини заборонили ходити на берег Каховського водосховища: що відомо.

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Новости Днепра про Бережіть себе: мешканців Дніпра попереджають про небезпечне метеорологічне явищеУкраїнська Новости Днепра про Бережіть себе: мешканців Дніпра попереджають про небезпечне метеорологічне явищеРусский

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