Бережіть себе: мешканців Дніпра попереджають про небезпечне метеорологічне явище
Бережіть себе: мешканців Дніпра попереджають про небезпечне метеорологічне явище
Сьогодні 18:40
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Бережіть себе!
Синоптики Дніпропетровського регіонального центру з гідрометеорології попереджають мешканців Дніпра та області про небезпечне метеорологічне явище.
Так, з 15 до 17 червня на території регіону очікується висока (4 класу) пожежна небезпека.
Прогнозується:
15 червня: Мінлива хмарність. Невеликий короткочасний дощ, вдень гроза. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря по області вночі 12-17°С, вдень 22-27°С, по місту вночі 15-17°С, вдень 24-26°С.
16 червня: Мінлива хмарність. Вночі без істотних опадів, вдень невеликий короткочасний дощ. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі 13-18°С, вдень 23-28°С.
17 червня: Мінлива хмарність. Вночі без опадів, вдень невеликий короткочасний дощ, місцями гроза. Вітер північно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі 13-18°С, вдень 23-28°С.
Тому, будь ласка, будьте обережні з вогнем, не паліть сміття та сухостій!
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