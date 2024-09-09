Бджоли із пластику, статуетки-чаплі та іграшки у кошику: як прикрашають палісадники жителі Дніпра

Незважаючи на осінь, мешканці Дніпра не перестають доглядати свої палісадники біля будинків. Крім квітів та кущів часто ці палісадники стають майданчиками для творчості.

Журналісти dnepr.info зібрали добірку фото незвичайних палісадників у Дніпрі.

Ось так креативно мешканці одного зі спальних районів Дніпра вирішили прикрасити палісадник пластиковими квітами, над якими «літають» бджоли.

А в цьому палісаднику на Запорізькому шосе оселилися чапля, сова, інша живність та виріс величезний гриб серед квітів.

Ось так незвичайно, з додаванням декоративного каміння та пластику жителі одного з будинків вирішили прикрасити клумбу.

А тут навпаки, прикрасити клумбу вирішили в самому центрі, обсадивши декорацію квітами.

А в цьому палісаднику на житловому масиві Тополя-1 жителі використовували велике каміння не лише як прикрасу клумб з квітами, а й як стежки, якими можна дійти до потрібного куща і полити його водою.

У цьому невеликому палісаднику на Тополі-3 жителі вирішили розмістити ціле «місто» з маленьких іграшок і прикрасили все вазою та плетеним кошиком.

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