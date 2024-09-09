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  • Бджоли із пластику, статуетки-чаплі та іграшки у кошику: як прикрашають палісадники жителі Дніпра

Бджоли із пластику, статуетки-чаплі та іграшки у кошику: як прикрашають палісадники жителі Дніпра

Сьогодні 12:29
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Незважаючи на осінь, мешканці Дніпра не перестають доглядати свої палісадники біля будинків. Крім квітів та кущів часто ці палісадники стають майданчиками для творчості.

Новости Днепра про Бджоли із пластику, статуетки-чаплі та іграшки у кошику: як прикрашають палісадники жителі Дніпра

Журналісти dnepr.info зібрали добірку фото незвичайних палісадників у Дніпрі.

Ось так креативно мешканці одного зі спальних районів Дніпра вирішили прикрасити палісадник пластиковими квітами, над якими «літають» бджоли.

Новости Днепра про Бджоли із пластику, статуетки-чаплі та іграшки у кошику: як прикрашають палісадники жителі Дніпра

А в цьому палісаднику на Запорізькому шосе оселилися чапля, сова, інша живність та виріс величезний гриб серед квітів.

Новости Днепра про Бджоли із пластику, статуетки-чаплі та іграшки у кошику: як прикрашають палісадники жителі Дніпра

Ось так незвичайно, з додаванням декоративного каміння та пластику жителі одного з будинків вирішили прикрасити клумбу.

Новости Днепра про Бджоли із пластику, статуетки-чаплі та іграшки у кошику: як прикрашають палісадники жителі Дніпра

А тут навпаки, прикрасити клумбу вирішили в самому центрі, обсадивши декорацію квітами.

Новости Днепра про Бджоли із пластику, статуетки-чаплі та іграшки у кошику: як прикрашають палісадники жителі Дніпра

А в цьому палісаднику на житловому масиві Тополя-1 жителі використовували велике каміння не лише як прикрасу клумб з квітами, а й як стежки, якими можна дійти до потрібного куща і полити його водою.

Новости Днепра про Бджоли із пластику, статуетки-чаплі та іграшки у кошику: як прикрашають палісадники жителі Дніпра

У цьому невеликому палісаднику на Тополі-3 жителі вирішили розмістити ціле «місто» з маленьких іграшок і прикрасили все вазою та плетеним кошиком.

Новости Днепра про Бджоли із пластику, статуетки-чаплі та іграшки у кошику: як прикрашають палісадники жителі Дніпра 

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Новости Днепра про Бджоли із пластику, статуетки-чаплі та іграшки у кошику: як прикрашають палісадники жителі ДніпраУкраїнська Новости Днепра про Бджоли із пластику, статуетки-чаплі та іграшки у кошику: як прикрашають палісадники жителі ДніпраРусский

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