Бджоли із пластику, статуетки-чаплі та іграшки у кошику: як прикрашають палісадники жителі Дніпра

Журналісти dnepr.info зібрали добірку фото незвичайних палісадників у Дніпрі.
Ось так креативно мешканці одного зі спальних районів Дніпра вирішили прикрасити палісадник пластиковими квітами, над якими «літають» бджоли.
А в цьому палісаднику на Запорізькому шосе оселилися чапля, сова, інша живність та виріс величезний гриб серед квітів.
Ось так незвичайно, з додаванням декоративного каміння та пластику жителі одного з будинків вирішили прикрасити клумбу.
А тут навпаки, прикрасити клумбу вирішили в самому центрі, обсадивши декорацію квітами.
А в цьому палісаднику на житловому масиві Тополя-1 жителі використовували велике каміння не лише як прикрасу клумб з квітами, а й як стежки, якими можна дійти до потрібного куща і полити його водою.
У цьому невеликому палісаднику на Тополі-3 жителі вирішили розмістити ціле «місто» з маленьких іграшок і прикрасили все вазою та плетеним кошиком.
Читайте також:
Автор:
На Дніпропетровщині підозрюють у службовій недбалості екс-директорку комунального підприємства.
У Дніпрі в центрі міста двоє невідомих викрали собаку.
У Нікополі через обстріл загинула дитина.
У Кривому Розі зник 15-річний Станіслав Мікуляк. Потрібна допомога.