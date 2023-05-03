Пишуть, що батьки – ельфи: як виглядає кошеня за 110 тис грн на продаж у Дніпрі (ФОТО)

Ціна на породисте кошеня з документами та паспортами у Дніпрі стартує в середньому від 45 тис грн. За ці гроші новий власник вусатого отримає не тільки кошеня, а й право його розводити, якщо у нього буде таке бажання. Найдорожче у Дніпрі цінуються кошенята порід ельф та двельф.

Журналісти dnepr.info дізналися, за скільки у Дніпрі продають кошенят різних порід.

За 110 тис грн у Дніпрі можна купити кішку породи двельф. Їй уже виповнилося 12 місяців, продається із правом розведення. Шкірка кольору «блакитний солід». Має короткі ніжки, завиті вушка. Як зазначає продавець «шкурастий, морда бебі-фейс. Тато суперський двельф, мама дуже гарна ельфійка». Кішка є носієм гена, що відповідає за різний колір очей. У неї є всі документи, що підтверджують родовід.

Її «сородича» однорічного кошеня породи ельф у Дніпрі можна купити за 81 тис. грн. Його батьки – породисті ельфи. Кіт має папери, що підтверджують родовід і всі необхідні для таких вусатих документів, включаючи паспорт.

За 70 тис грн у Дніпрі можна купити кішку породи мейн-кун. Власник кішки потім сам може зайнятися розведенням породистих кошенят, якщо захоче. Як зазначає продавець тварини, у кішки «виставковий темперамент» вона привчена до лотка, має всі необхідні для її віку щеплення та документи.

За 58,9 тис грн можна купити кошеня породи скоттіш фолд або шотладські висловухі. Народився він наприкінці березня, до рук нового господаря його готові віддати не раніше, ніж у середині травня.

За 48,6 тис грн можна купити кошеня – дівчинку бенгальської породи. У батьків чисті генетичні тести, не стерилізована, мае документи клубу. Є паспорт та документи про вакцинацію. Кошеня народилося нещодавно, очікується, що очі у нього будуть зеленого кольору.

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