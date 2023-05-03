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  • Пишуть, що батьки – ельфи: як виглядає кошеня за 110 тис грн на продаж у Дніпрі (ФОТО)

Пишуть, що батьки – ельфи: як виглядає кошеня за 110 тис грн на продаж у Дніпрі (ФОТО)

Сьогодні 17:21
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Ціна на породисте кошеня з документами та паспортами у Дніпрі стартує в середньому від 45 тис грн. За ці гроші новий власник вусатого отримає не тільки кошеня, а й право його розводити, якщо у нього буде таке бажання. Найдорожче у Дніпрі цінуються кошенята порід ельф та двельф.

Новости Днепра про Пишуть, що батьки - ельфи: як виглядає кошеня за 110 тис грн на продаж у Дніпрі (ФОТО)

Журналісти dnepr.info дізналися, за скільки у Дніпрі продають кошенят різних порід.

За 110 тис грн у Дніпрі можна купити кішку породи двельф. Їй уже виповнилося 12 місяців, продається із правом розведення. Шкірка кольору «блакитний солід». Має короткі ніжки, завиті вушка. Як зазначає продавець «шкурастий, морда бебі-фейс. Тато суперський двельф, мама дуже гарна ельфійка». Кішка є носієм гена, що відповідає за різний колір очей. У неї є всі документи, що підтверджують родовід.

Новости Днепра про Пишуть, що батьки - ельфи: як виглядає кошеня за 110 тис грн на продаж у Дніпрі (ФОТО)

Її «сородича» однорічного кошеня породи ельф у Дніпрі можна купити за 81 тис. грн. Його батьки – породисті ельфи. Кіт має папери, що підтверджують родовід і всі необхідні для таких вусатих документів, включаючи паспорт.

Новости Днепра про Пишуть, що батьки - ельфи: як виглядає кошеня за 110 тис грн на продаж у Дніпрі (ФОТО)

За 70 тис грн у Дніпрі можна купити кішку породи мейн-кун. Власник кішки потім сам може зайнятися розведенням породистих кошенят, якщо захоче. Як зазначає продавець тварини, у кішки «виставковий темперамент» вона привчена до лотка, має всі необхідні для її віку щеплення та документи.

Новости Днепра про Пишуть, що батьки - ельфи: як виглядає кошеня за 110 тис грн на продаж у Дніпрі (ФОТО)

За 58,9 тис грн можна купити кошеня породи скоттіш фолд або шотладські висловухі. Народився він наприкінці березня, до рук нового господаря його готові віддати не раніше, ніж у середині травня.

Новости Днепра про Пишуть, що батьки - ельфи: як виглядає кошеня за 110 тис грн на продаж у Дніпрі (ФОТО)

За 48,6 тис грн можна купити кошеня – дівчинку бенгальської породи. У батьків чисті генетичні тести, не стерилізована, мае документи клубу. Є паспорт та документи про вакцинацію. Кошеня народилося нещодавно, очікується, що очі у нього будуть зеленого кольору.

Новости Днепра про Пишуть, що батьки - ельфи: як виглядає кошеня за 110 тис грн на продаж у Дніпрі (ФОТО)

 

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