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  • Бак виявився пустим: на Дніпропетровщині з вантажівки злили близько 200 літрів дизпалива

Бак виявився пустим: на Дніпропетровщині з вантажівки злили близько 200 літрів дизпалива

Сьогодні 19:45
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У Дніпровському районі троє чоловіків злили з вантажівки близько 200 літрів дизпалива.

Новости Днепра про Бак виявився пустим: на Дніпропетровщині з вантажівки злили близько 200 літрів дизпалива

Про це передає патрульна поліція Дніпропетровської області.

В ніч на 27 квітня на одному з дорожніх постів патрульні зупинили Opel Kadett, який порушив комендантську годину. Окрім водія у салоні були ще двоє чоловіків. 

При перевірці машини у багажнику виявили каністри та шланг. Загалом було 13 каністр по 20 літрів. Звідти чоловіки взяли стільки дизпалива, пояснити не змогли.

Виявилося, що дизпаливо злили з вантажівки Renault Magnum. Водій фури розповів патрульним, що в баку автомобіля має бути близько 200 літрів пального, але він був пустим. 

На місце події викликали слідчо-оперативну групу для з’ясування усіх обставин.

Новости Днепра про Бак виявився пустим: на Дніпропетровщині з вантажівки злили близько 200 літрів дизпалива

Новости Днепра про Бак виявився пустим: на Дніпропетровщині з вантажівки злили близько 200 літрів дизпалива

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Новости Днепра про Бак виявився пустим: на Дніпропетровщині з вантажівки злили близько 200 літрів дизпаливаУкраїнська Новости Днепра про Бак виявився пустим: на Дніпропетровщині з вантажівки злили близько 200 літрів дизпаливаРусский

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