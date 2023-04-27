Бак виявився пустим: на Дніпропетровщині з вантажівки злили близько 200 літрів дизпалива

Про це передає патрульна поліція Дніпропетровської області.
В ніч на 27 квітня на одному з дорожніх постів патрульні зупинили Opel Kadett, який порушив комендантську годину. Окрім водія у салоні були ще двоє чоловіків.
При перевірці машини у багажнику виявили каністри та шланг. Загалом було 13 каністр по 20 літрів. Звідти чоловіки взяли стільки дизпалива, пояснити не змогли.
Виявилося, що дизпаливо злили з вантажівки Renault Magnum. Водій фури розповів патрульним, що в баку автомобіля має бути близько 200 літрів пального, але він був пустим.
На місце події викликали слідчо-оперативну групу для з’ясування усіх обставин.
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