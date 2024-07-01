Багатотонним фурам заборонили їздити Дніпром вдень: у чому річ

Через аномальну спеку водіям багатотонних фур заборонили їздити дорогами Дніпра.

Через літню спеку водіям вантажівок масою понад 24 тонни заборонили їздити дорогами Дніпра з 8:00 до 23:00, йдеться у повідомленні патрульної поліції Дніпропетровської області.

На термометрі більш ніж 30 градусів. Саме тому нагадуємо, що на період аномальних підвищень температури повітря згідно з рішенням сесії Дніпровської міської ради № 46/22 на території обласного центру забороняється рух вантажних транспортних засобів фактичною масою понад 24 тонни або навантаженням на вісь понад 7 тонн вулицями та дорогами міста за температури повітря вище ніж +28 градусів за Цельсієм з 8.00 до 23.00, – говориться у дописі.

Відповідно до рішення Служби відновлення та розвитку інфраструктури в Дніпропетровській області з 1 липня застосовуються обмеження та заборона руху автомобільними дорогами державного значення загального користування великовагових транспортних засобів фактичною масою понад 24 т і навантаженням на вісь 7 т за температури повітря вище 28 ℃.

Водночас це не стосується транспортних засобів, які використовуються для ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, а також тих, що здійснюють перевезення небезпечних вантажів, живих тварин і птиці, військових вантажів і товарів подвійного призначення.

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