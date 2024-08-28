Багатодітне подружжя з Дніпропетровщини оголосили у міжнародний розшук через наркоторгівлю

Подружжя наркоторговців з Кам'янського оголосили в міжнародних розшук.

Багатодітна мати з Кам’янського зі своїм співмешканцем, яких викрили на торгівлі наркотиками, втекли за кордон, тому суд оголосив обох у міжнародний розшук. Про це йдеться в матеріалах справи, яку оприлюднили в Єдиному реєстрі судових рішень.

Відомо, що жителі Кам’янського виготовляли та продавали наркотики. Через деякий час наркоторговці попалися поліції, після чого проти них відкрили кримінальну справу. Спочатку підозрювані взаємодіяли зі слідчими, але згодом перестали з’являтися в суд.

За інформацією Державної прикордонної служби України, обвинувачені країну не покидали, але жінка знімала соціальну допомогу на дітей зі своєї картки у Німеччині і Латвії. З’ясувалося, що подружжя виїхало до Німеччини ще у 2022 році.

Підозрюваних, які ухиляються від суду, Баглійський суд Кам’янського постановив оголосити у міжнародний розшук.

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