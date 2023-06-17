Багато змін: як у суботу у Дніпрі працює громадський транспорт

Важлива інформація!

Сьогодні, 17 червня, у Дніпрі багато змін у роботі громадського транспорту.

Так, з 09:00 до 19:00 трамваї №18, №19 будуть курсувати за скороченим маршрутом до вул. Передової без заїзду до ж/м Лівобережний-3. Зміни пов’язані з ремонтом трамвайного переїзду на перехресті просп. Миру та пров. Вільний.

Також через тимчасове припинення руху транспорту по просп. Лесі Українки на ділянці від просп. Олександра Поля до вул. Юрія Савченка з 10:00 до 17:00 тролейбуси №5 будуть курсувати за скороченим маршрутом від вул. Титова до просп. Лесі Українки. Рух тролейбусів №1 призупиняється.

Про це повідомили у Дніпровській міській раді.

У напрямку руху до вул. Степана Бандери автобуси № 32, № 32К, № 33, №40, № 73 здійснюватимуть об’їзд за схемою: просп. Олександра Поля – вул. Володимира Антоновича – вул. Юрія Савченка – просп. Лесі Українки. Автобус №109 об’їжджатиме за схемою: вул. Святослава Хороброго – вул. Андрія Фабра – вул. Старокозацька – вул. Степана Бандери. Зміни пов’язані з видаленням аварійних дерев на просп. Лесі Українки.

Усі інші трамвайні, тролейбусні та автобусні маршрути працюватимуть у штатному режимі за розкладом вихідного дня.

Загалом на маршрути електротранспорту вийде 138 одиниць рухомого складу. Розклад руху електротранспорту можна дізнатися на офіційному сайті КП «Дніпровський електротранспорт» або у Telegram-боті.

Також по місту працюватиме 92 автобусні маршрути з загальною кількістю 709 машин (з них 110 – великої місткості).

Враховуйте цю інформацію, щоб не стояти дарма на зупинці!

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