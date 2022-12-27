Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

Багато руйнувань: ворог 5 разів за ніч обстріляв Дніпропетровщину

Сьогодні 08:30
просмотров

Вночі 27 грудня окупанти атакували Нікопольський район з «Градів» та важкої артилерії.

Новости Днепра про Багато руйнувань: ворог 5 разів за ніч обстріляв Дніпропетровщину

Окупанти п’ять разів ударили по трьом громадам Нікопольського району з «Градів» та важкої артилерії. Росіяни випустили близько 40 снарядів на Нікопольську, Червоногригорівську та Марганецьку громади.

Постраждалих та загиблих немає. У Нікополі понівечені приватні будинки та кілька господарських споруд. Також побита лінія електропередач.

У Червоногригорівській громаді пошкоджено шість приватних будинків, два газогони, електромережа та магазин.

Новости Днепра про Багато руйнувань: ворог 5 разів за ніч обстріляв Дніпропетровщину

Новости Днепра про Багато руйнувань: ворог 5 разів за ніч обстріляв Дніпропетровщину

Новости Днепра про Багато руйнувань: ворог 5 разів за ніч обстріляв Дніпропетровщину

Читайте також:

Новости Днепра про Багато руйнувань: ворог 5 разів за ніч обстріляв ДніпропетровщинуУкраїнська Новости Днепра про Багато руйнувань: ворог 5 разів за ніч обстріляв ДніпропетровщинуРусский

Автор:


# #
Головні новини Дніпра в Telegram

    Залишити відповідь

    Новини на цю тему

    ЗСУ відбили 8 атак росіян у двох областях, – Генштаб
    Новини Дніпра
    Сьогодні 09:00
    ЗСУ відбили 8 атак росіян у двох областях, – Генштаб

    Українські військові продовжують знищувати російських окупантів. Наші воїни 26 грудня…

    Вибух на аеродромі Енгельс-2 зірвав новий масований удар РФ по Україні — Арестович
    Новини Дніпра
    Сьогодні 07:15
    Вибух на аеродромі Енгельс-2 зірвав новий масований удар РФ по Україні — Арестович

    Російські окупанти в понеділок, 26 грудня, планували новий масований удар…

    На війні загинув 51-річний медик із Жовтих Вод: коли відбудеться прощання
    Новини Дніпра
    Сьогодні 06:45
    На війні загинув 51-річний медик із Жовтих Вод: коли відбудеться прощання

    10 грудня загинув бойовий медик із Жовтих Вод Ігор Дубовик.…

    Тихий день після тихої ночі -Лукашук про ситуацію на Дніпропетровщині
    Новини Дніпра
    Вчора 22:00
    Тихий день після тихої ночі -Лукашук про ситуацію на Дніпропетровщині

    Після тихої ночі 26 грудня і день на Дніпропетровщині був…

    Наверх