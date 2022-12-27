Багато руйнувань: ворог 5 разів за ніч обстріляв Дніпропетровщину

Вночі 27 грудня окупанти атакували Нікопольський район з «Градів» та важкої артилерії.

Окупанти п’ять разів ударили по трьом громадам Нікопольського району з «Градів» та важкої артилерії. Росіяни випустили близько 40 снарядів на Нікопольську, Червоногригорівську та Марганецьку громади.

Постраждалих та загиблих немає. У Нікополі понівечені приватні будинки та кілька господарських споруд. Також побита лінія електропередач.

У Червоногригорівській громаді пошкоджено шість приватних будинків, два газогони, електромережа та магазин.

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