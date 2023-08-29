На вулиці Авіаційні сталася стрілянина. За словами очевидців, на місце приїхали медики, які намагаються реанімувати пораненого.
За попередньою інформацією від свідків, постраждалий погрожував поліціянтці, тому її напарник ніби-то вистрелив у чоловіка. Втім, що сталося насправді поки що не відомо. Чекаємо на офіційні пояснення від правоохоронців.
Чи живий чоловік – невідомо. Судячи з відео, які ширять дніпряни, постраждалий непритомний і його намагаються врятувати медики.
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