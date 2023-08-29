Багато поліції та медиків: у Дніпрі на Авіаційній вистрелили в людину

У вівторок, 29 серпня на вулиці Авіаційній було чутно постріли.

На вулиці Авіаційні сталася стрілянина. За словами очевидців, на місце приїхали медики, які намагаються реанімувати пораненого.

За попередньою інформацією від свідків, постраждалий погрожував поліціянтці, тому її напарник ніби-то вистрелив у чоловіка. Втім, що сталося насправді поки що не відомо. Чекаємо на офіційні пояснення від правоохоронців.

Чи живий чоловік – невідомо. Судячи з відео, які ширять дніпряни, постраждалий непритомний і його намагаються врятувати медики.

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