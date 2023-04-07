Бадмінтоніст з Дніпра представлятиме Україну у Європейських Іграх 2023

Про це повідомили у дитячо-юнацькій спортивній школи з бадмінтону Дніпропетровської облради.

Дніпрянин Данило Боснюк завоював ліцензію на участь у ІІІ Європейських Іграх 2023 у складі збірної команди України з бадмінтону.

Данило гратиме в одиночному розряді. Разом з ним ліцензію здобули ще п`ятеро українських бадмінтоністів: Поліна Бугрова, Єлизавета Жарка, Марія Столяренко, В`ячеслав Яковлєв і Поліна Ткач.

Змагання проходитимуть у Польщі з 21 червня по 2 липня.

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