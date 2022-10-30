Бабине літо – всьо: на Дніпро сунуть перші морози

Останніми днями в Дніпрі зберігалась тепла погода. У місто прийшло справжнє бабине літо, але тепло з нами надовго не затримається, а листопад буде по-справжньому передзимовим місяцем.
Синоптики обіцяють перші морози у Дніпрі вже у вівторок вночі. За прогнозами, температура повітря опуститься до мінус 1, а вдень прогріється лише до +8. Тому дістаємо теплі курточки та ковдри, бабине літо від нас пішло.
Щоправда у середу дещо потеплішає, але комфортних +15 ми вже, скоріш за все, не побачимо.
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Яна Юхименко
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