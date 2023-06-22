Бабуся із Дніпра півтори доби провела посеред траси в області

Історію зі щасливим кінцем розповіли в патрульній поліції Кривого Рогу.
За словами інспекторів, під час патрулювання траси Н-11 вони помітили жінку на скутері, яка стояла на узбіччі дороги. Поліціянти зупинилися, щоб перевірити чи все у неї гаразд.
Як виявилося, бабуся заблукала, бо повернула не в тому напрямку. Потім у скутера закінчився бензин, тож жінка півтори доби провела посеред траси.
Шоковані цією історією патрульні зупинили авто, яке проїжджало повз та попросили трохи бензину, щоб заправити скутер. У водія в запасі була каністра з паливом, тому він погодився допомогти жінці.
Пізніше з’ясувалося, що жінка живе в Дніпрі та її вже розшукували рідні. На місце події охоронці порядку викликали слідчих. Здоров’ю чи життю бабусі нічого не загрожує.
Читайте також:
Автор:
У Дніпрі частково звузять проїжджу частину по вулиці Барикадній
Важлива будь-яка інформація!
Вночі 22 червня росіяни знову атакували Кривий Ріг.
У річці Дніпро перевірили якість води.