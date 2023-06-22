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Бабуся із Дніпра півтори доби провела посеред траси в області

Сьогодні 11:33
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Криворізькі патрульні допомогли бабусі, яка півтори доби провела посеред траси зі своїм скутером.

Новости Днепра про Бабуся із Дніпра півтори доби провела посеред траси в області

Історію зі щасливим кінцем розповіли в патрульній поліції Кривого Рогу. 

За словами інспекторів, під час патрулювання траси Н-11 вони помітили жінку на скутері, яка стояла на узбіччі дороги. Поліціянти зупинилися, щоб перевірити чи все у неї гаразд. 

Як виявилося, бабуся заблукала, бо повернула не в тому напрямку. Потім у скутера закінчився бензин, тож жінка півтори доби провела посеред траси. 

Шоковані цією історією патрульні зупинили авто, яке проїжджало повз та попросили трохи бензину, щоб заправити скутер. У водія в запасі була каністра з паливом, тому він погодився допомогти жінці. 

Пізніше з’ясувалося, що жінка живе в Дніпрі та її вже розшукували рідні. На місце події охоронці порядку викликали слідчих. Здоров’ю чи життю бабусі нічого не загрожує.

 

Новости Днепра про Бабуся із Дніпра півтори доби провела посеред траси в області

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