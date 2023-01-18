Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Дніпра
  • Новини
  • Б’є – не значить любить: у Дніпрі рятують дівчинку, яку побив п’яний вітчим

Б’є – не значить любить: у Дніпрі рятують дівчинку, яку побив п’яний вітчим

Сьогодні 21:15
просмотров

17 січня у Кам’янському п’яний вітчим побив 13-річну дівчинку. Виклик від матері дитини надійшов о 22:28. Дитину доставили до лікарні у Дніпрі.

Новости Днепра про Б'є - не значить любить: у Дніпрі рятують дівчинку, яку побив п'яний вітчим

Виявилося, що таким чином чоловік хотів “виховати” падчерку. Про це написала в мережі Лариса Биданцева, співробітниця Кам’янської станції обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф.

У потерпілої діагностували відкриту черепно-мозкову травму, струс мозку, рвана рана верхньої губи, забій грудної клітини, закритий перелом кісток лівої кисті. 

Читайте також:

Новости Днепра про Б'є - не значить любить: у Дніпрі рятують дівчинку, яку побив п'яний вітчимУкраїнська Новости Днепра про Б'є - не значить любить: у Дніпрі рятують дівчинку, яку побив п'яний вітчимРусский

Автор:


# # #
Головні новини Дніпра в Telegram

    Залишити відповідь

    Новини на цю тему

    Дніпро і досі залишається без води та опалення: адреси та причини
    Новини Дніпра
    Сьогодні 20:30
    Дніпро і досі залишається без води та опалення: адреси та причини

    У Дніпрі через перебої зі світлом частина мешканців 18 січня…

    Загальна мобілізація 2023: хто та де може вручити повістку у Дніпрі
    Новини Дніпра
    Сьогодні 20:22
    Загальна мобілізація 2023: хто та де може вручити повістку у Дніпрі

    Наразі в Україні мобілізацію продовжили до 19 лютого цього року.…

    У Дніпрі у зруйнованому будинку врятували кота
    Новини Дніпра
    Сьогодні 19:45
    У Дніпрі у зруйнованому будинку врятували кота

    18 січня рятувальники дістали кота з однієї з понівечених квартир.

    Святе? Ні, не чули: у Дніпрі двоє невідомих спробували вкрасти хрест із могили
    Новини Дніпра
    Сьогодні 19:15
    Святе? Ні, не чули: у Дніпрі двоє невідомих спробували вкрасти хрест із могили

    У Дніпрі 17 січня на вулиці Туркменській двоє чоловіків спробували…

    Наверх