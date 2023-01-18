Б’є – не значить любить: у Дніпрі рятують дівчинку, яку побив п’яний вітчим

17 січня у Кам’янському п’яний вітчим побив 13-річну дівчинку. Виклик від матері дитини надійшов о 22:28. Дитину доставили до лікарні у Дніпрі.

Виявилося, що таким чином чоловік хотів “виховати” падчерку. Про це написала в мережі Лариса Биданцева, співробітниця Кам’янської станції обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф.

У потерпілої діагностували відкриту черепно-мозкову травму, струс мозку, рвана рана верхньої губи, забій грудної клітини, закритий перелом кісток лівої кисті.

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