Аж 51 гривня: в Україні хочуть ввести нові штрафи для пішоходів

Відповідний законопроект уже було зареєстровано у Верховній Раді.
Пропонується внести зміни до КУпАП про відповідальність за пересування пішоходів по проїжджій частині або узбіччях у темний час доби або в умовах недостатньої видимості без використання світлоповертальних елементів (стрічки, наклейки, жилету тощо) або одягу, що має світлоповертальні елементи.
Такі правопорушення тягнуть за собою попередження або штраф у розмірі трьох неоподатковуваних мінімумів доходів громадян – 51 гривню.
Як зазначається в пояснювальній записці до проекту, пішоходи нехтують дотриманням правил дорожнього руху, що не сприяє запобіганню ДТП, викликаних неможливістю водіями у темний час доби та в умовах недостатньої видимості розпізнати пішоходів. За статистикою, саме низька видимість пішоходів у темний час є однією з найпоширеніших причин ДТП з фатальними наслідками в Україні.
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