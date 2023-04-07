Рідні не знаходять собі місця: у Кривому Розі із січня розшукують жінку

У Кривому Розі із січня розшукують 34-річну Наталію Дзюбу.

Про це передає у поліції Дніпропетровської області.

Наталія пішла з дому 21 січня і не повернулася. Жінку шукають вже третій місяць.

Прикмети: на вигляд 30-35 років, зріст 165 см, середньої статури, волосся світле, очі зелені.

Якщо у Вас є інформація про місцезнаходження Наталії, прохання повідомити до відділення поліції № 3 Криворізького районного управління поліції за телефонами: (098) 650 02 01 або 102.

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