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Рідні не знаходять собі місця: у Кривому Розі із січня розшукують жінку

Сьогодні 18:45
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У Кривому Розі із січня розшукують 34-річну Наталію Дзюбу.

 

Новости Днепра про Рідні не знаходять собі місця: у Кривому Розі із січня розшукують жінку

Про це передає у поліції Дніпропетровської області.

Наталія пішла з дому 21 січня і не повернулася. Жінку шукають вже третій місяць. 

Прикмети: на вигляд 30-35 років, зріст 165 см, середньої статури, волосся світле, очі зелені.

Якщо у Вас є інформація про місцезнаходження Наталії, прохання повідомити до відділення поліції № 3 Криворізького районного управління поліції за телефонами: (098) 650 02 01 або 102.

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Новости Днепра про Рідні не знаходять собі місця: у Кривому Розі із січня розшукують жінкуУкраїнська Новости Днепра про Рідні не знаходять собі місця: у Кривому Розі із січня розшукують жінкуРусский

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