Окупанти тричі обстріляли Нікопольський район (ФОТО)

Про це в Телеграмі повідомив голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук.
“Кількаденне затишшя змінилось обстрілами Нікопольщини: сьогодні росіяни тричі обстріляли район з важкої артилерії, випустивши по ньому близько трьох десятків снарядів”, – зазначив Лукашук.
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