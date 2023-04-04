Окупанти тричі обстріляли Нікопольський район (ФОТО)

Армія рф 4 квітня тричі обстріляла Нікопольський район Дніпропетровської області, постраждала Марганецька громада.

Про це в Телеграмі повідомив голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук.

“Кількаденне затишшя змінилось обстрілами Нікопольщини: сьогодні росіяни тричі обстріляли район з важкої артилерії, випустивши по ньому близько трьох десятків снарядів”, – зазначив Лукашук.

Читайте також:

Українська Русский

Автор: