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Окупанти тричі обстріляли Нікопольський район (ФОТО)

Сьогодні 21:40
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Армія рф 4 квітня тричі обстріляла Нікопольський район Дніпропетровської області, постраждала Марганецька громада.

Новости Днепра про Окупанти тричі обстріляли Нікопольський район (ФОТО)

Про це в Телеграмі повідомив голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук.

“Кількаденне затишшя змінилось обстрілами Нікопольщини: сьогодні росіяни тричі обстріляли район з важкої артилерії, випустивши по ньому близько трьох десятків снарядів”, – зазначив Лукашук.

Новости Днепра про Окупанти тричі обстріляли Нікопольський район (ФОТО)

Новости Днепра про Окупанти тричі обстріляли Нікопольський район (ФОТО)

Новости Днепра про Окупанти тричі обстріляли Нікопольський район (ФОТО)

Новости Днепра про Окупанти тричі обстріляли Нікопольський район (ФОТО)

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Новости Днепра про Окупанти тричі обстріляли Нікопольський район (ФОТО)Українська Новости Днепра про Окупанти тричі обстріляли Нікопольський район (ФОТО)Русский

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