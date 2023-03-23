У Дніпровському районі легковик злетів з дороги та загорівся

Про це повідомляє ГУ ДСНС у Дніпропетровській області.
ДТП трапилася 22 березня близько 18:05 на вулиці Жовтневій. На місце оперативно вирушили рятувальники з Кам’янського.
На щастя, люди, які були в салоні авто, не встигли серйозно постраждати. Вони зуміли самостійно вибратися з палаючого транспортного засобу до прибуття рятувальників.
Займання ліквідували протягом години. Його площа склала 5 кв. м.
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