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У Дніпровському районі легковик злетів з дороги та загорівся

Сьогодні 09:00
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У смт Курилівка Дніпровського району легковий автомобіль загорівся, злетівши з дороги в кювет.

Новости Днепра про У Дніпровському районі легковик злетів з дороги та загорівся

Про це повідомляє ГУ ДСНС у Дніпропетровській області.

ДТП трапилася 22 березня близько 18:05 на вулиці Жовтневій. На місце оперативно вирушили рятувальники з Кам’янського.

На щастя, люди, які були в салоні авто, не встигли серйозно постраждати. Вони зуміли самостійно вибратися з палаючого транспортного засобу до прибуття рятувальників.

Займання ліквідували протягом години. Його площа склала 5 кв. м.

Новости Днепра про У Дніпровському районі легковик злетів з дороги та загорівся

 

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