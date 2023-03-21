Ермак призвал не игнорировать воздушную тревогу

Голова Офісу президента Андрій Єрмак закликав не ігнорувати повітряну тривогу.

Повітряна тривога щодня оголошується по всій країні. Військово-політичне командування України попереджає, що ворог готується завдати нових атак по енергетичній інфраструктурі. Слід дотримуватися правил безпеки і перебувати в укриттях.

“Балалайки збиваються силами ППО. Але тривогу не ігноруйте”, – повідомив Єрмак.

У Київській та Дніпропетровській областях попереджають про загрозу атаки дронами.

Наразі відомо про вибухи в Одесі – попередньо працює ППО

Також моніторингові канали повідомляють про запуск Шахедів.

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