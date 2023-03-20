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Випав з вікна: в Дніпрі чоловік дивом уникнув тяжких травм

Сьогодні 09:30
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Житель Дніпра випав із вікна свого будинку і дивом уникнув тяжких травм.

Новости Днепра про Випав з вікна: в Дніпрі чоловік дивом уникнув тяжких травм

Про це повідомляє пресслужба міської ради Дніпра.

Інцидент трапився вчора, 19 березня. Чоловік випав із вікна і застряг. На місце викликали «швидку» та рятувальників.

Надзвичайники допомогли медикам дістатися до потерпілого, зрізавши металевий паркан між будинком та магазином.

Співробітники екстреної медичної допомоги надали дніпрянину необхідну допомогу.

Раніше ми писали: У Дніпрі на Монастирському острові чоловік зістрибнув з мосту

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Новости Днепра про Випав з вікна: в Дніпрі чоловік дивом уникнув тяжких травмУкраїнська Новости Днепра про Випав з вікна: в Дніпрі чоловік дивом уникнув тяжких травмРусский

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