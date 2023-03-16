У Дніпрі невідомий «замінував» школу: подробиці

Про це повідомляють у пресслужбі міської ради Дніпра.
Повідомлення про замінування надійшло на електронну пошту освітнього закладу.
Школу обстежили спеціалісти. Яких-небудь вибухонебезпечних предметів знайдено не було.
Раніше ми писали:
Повідомлення про мінування виявилося хибним.
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