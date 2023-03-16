У Дніпрі невідомий «замінував» школу: подробиці

В одній зі шкіл Дніпра 15 березня шукали вибухівку.

Про це повідомляють у пресслужбі міської ради Дніпра.

Повідомлення про замінування надійшло на електронну пошту освітнього закладу.

Школу обстежили спеціалісти. Яких-небудь вибухонебезпечних предметів знайдено не було.

Раніше ми писали:

Повідомлення про мінування виявилося хибним.

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