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У Дніпрі невідомий «замінував» школу: подробиці

Сьогодні 09:30
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В одній зі шкіл Дніпра 15 березня шукали вибухівку.

Новости Днепра про У Дніпрі невідомий «замінував» школу: подробиці

Про це повідомляють у пресслужбі міської ради Дніпра.

Повідомлення про замінування надійшло на електронну пошту освітнього закладу.

Школу обстежили спеціалісти. Яких-небудь вибухонебезпечних предметів знайдено не було.

Раніше ми писали: 

Повідомлення про мінування виявилося хибним.

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Новости Днепра про У Дніпрі невідомий «замінував» школу: подробиціУкраїнська Новости Днепра про У Дніпрі невідомий «замінував» школу: подробиціРусский

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