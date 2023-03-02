Авточернетка

Об этом сообщает глава Днепропетровского облсовета Николай Лукашук.
“Напряженный день. Сегодня оккупанты атаковали Никопольский район пять раз”, – говорится в сообщении.
Отмечается, что под вражеским огнем из тяжелой артиллерии оказались четыре местных общества – Покровская, Марганецкая, Красногригорьевская и Мировская. Люди, к счастью, не пострадали
“В одном из сел Марганецкой общины в результате обстрела пострадало два частных дома, два автомобиля и гараж”, – добавил Лукашук.
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