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  • 4 години і більше: жителів Дніпропетровської області попередили про відключення світла

4 години і більше: жителів Дніпропетровської області попередили про відключення світла

Сьогодні 08:30
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У Дніпропетровській області з метою уникнення аварій можливі тимчасові відключення електроенергії.

Новости Днепра про 4 години і більше: жителів Дніпропетровської області попередили про відключення світла

Про це повідомляє прес служба АТ «ДТЕК Дніпровські електромережі».

Висока ймовірність того, що це відбудеться в пікові години споживання – увечері з 18:00 до 23:00. Через складність пошкоджень інфраструктури відключення можуть тривати понад 4 години. Проте чіткіший термін залежатиме від стану енергосистеми.

«Для того аби підтримати енергосистему закликаємо всіх мешканців Дніпропетровщини споживати електроенергію помірно.

Це допоможе значно знизити необхідність відключень та кількість відключених будинків. Наразі це найкраща підтримка енергетиків, котрі в режимі 24/7 роблять все можливе, щоб кожен вдома мав світло», – йдеться у АТ «ДТЕК Дніпровські електромережі». 

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Новости Днепра про 4 години і більше: жителів Дніпропетровської області попередили про відключення світлаУкраїнська Новости Днепра про 4 години і більше: жителів Дніпропетровської області попередили про відключення світлаРусский

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