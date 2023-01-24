На вокзалі у Кам’янському з’явились буржуйки

Останні з’явилися на вокзалі у Кам’янському. Тут на першому поверсі поряд з касами приміського сполучення обладнали залу очікування і встановили буржуйки, як альтернативний засіб опалювання.
Відомо, що на них і готувати можна.. Ну до цього поки що не дійшло.
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