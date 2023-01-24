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На вокзалі у Кам’янському з’явились буржуйки

Сьогодні 21:15
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Наразі обставини кожного дня постійно вносять свої корективи у звичайний рух життя. Досить часто доводиться звертатися до давно забутих приладь, які здавалося б далекі від сучасної цивілізації, як, наприклад, гасові лампи або пічки-буржуйки.

Новости Днепра про На вокзалі у Кам’янському з’явились буржуйки

Останні з’явилися на вокзалі у Кам’янському. Тут на першому поверсі поряд з касами приміського сполучення обладнали залу очікування і встановили буржуйки, як альтернативний засіб опалювання.

Відомо, що на них і готувати можна.. Ну до цього поки що не дійшло.

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Новости Днепра про На вокзалі у Кам’янському з’явились буржуйкиУкраїнська Новости Днепра про На вокзалі у Кам’янському з’явились буржуйкиРусский

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