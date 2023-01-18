В Україні 1 копійку продають більш ніж за 1 тис. доларів: у чому особливість монети

В Україні монету номіналом 1 копійка 2010 року випуску продають за 39 750 грн (понад 1 000 доларів). Її особливість у матеріалі карбування – замість звичайної нержавіючої сталі монета виготовлена зі срібла.

За даними продавця унікальної монети, реставрації вона не підлягала, дефектів не має, що видно по фото. 1-копійкова монета виглядає як нова.

Як і на всіх монетах цього номіналу, на її реверсі зображено номінал “1 копійка”, довкола номіналу – стилізований вінок із листя та ягід. Гурт монети – гладкий.

На лицьовій стороні (аверсі) монети в центрі розміщено зображення малого державного герба України — тризуба, обрамленого з обох боків орнаментом із двох дубових листків та двох колосків. Від кожного колоска вертикально вгору виходять по три остюки. Над гербом напис “УКРАЇНА”, а під гербом – рік карбування монети – 2010.

Як відомо, з 1 жовтня 2019 року монети номіналом 1 копійка були виведені з обігу.

Дорого також можна продати 1-копійчані монети 1994 року випуску, які карбувалися з нержавіючої сталі. Вони не були в обороті – тираж виявився невеликим, тому ціни на них високі.

Джерело: https://biz.today.ua/

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