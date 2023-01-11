Спідзнилися на поїзд під час тривоги: як діяти пасажирам

Це правило поширюється й на міжнародні рейси, зокрема на потяг сполученням Київ – Перемишль.
Якщо у пасажира заплановано пересадку на інший поїзд, він має обов’язково поінформувати про це провідника чи начальника потягу.
У такому випадку людині допоможуть скоригувати маршрут. Притримати, якщо це буде можливо, наступний рейс, на який потрібно пересісти.
Всю інформацію щодо затримок рейсів ви зможете дізнатися на сайті й офіційних сторінках Укрзалізниці в соціальних мережах.
З приводу запізнень на рейси автобусів звертайтеся до перевізників.
Читайте також:
Автор:
Російські військові вночі 10 січня обстріляли Нікопольський район Дніпропетровської області…
4 січня 2023 року віддав своє життя за наше майбутнє,…
Центральна міська бібліотека Дніпра оголосила проведення заходу. Участь у ньому…
Україна продовжить посилювати свою протиповітряну оборону (ППО) в 2023 році.…