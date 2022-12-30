У Дніпрі на проспекті Богдана Хмельницького спалахнув авто

Рятувальники, які прибули на місце, побачили, що загоряння автомобіля почалося в моторному відсіку автомобіля і він особливо постраждав. Пожежу вдалося усунути людям, які перебували на місці, до прибуття пожежно-рятувального підрозділу. Свідки події побороли полум’я за допомогою вогнегасників.
Загальна площа пожежі досягла півтора квадратних метра. Пригода обійшлася без загиблих та постраждалих. На місце виклику приїхали семеро співробітників Держслужби.
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