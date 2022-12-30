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17 сліп-пакетів: в Кам’янському жителька торгувала наркотиками

Сьогодні 19:15
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У Кам'янському Дніпропетровській області затримали 27-річну місцеву мешканку за підозрою у поширенні психотропних речовин.

Новости Днепра про 17 сліп-пакетів: в Кам'янському жителька торгувала наркотиками

Поліцейські разом із бійцями полку поліції особливого призначення обшукали житло підозрюваної. У неї знайшли та вилучили 17 сліп-пакетів із метамфетаміном. Усі вилучені речовини правоохоронці передали на експертне дослідження.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за фактом незаконного виробництва, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання або збуту наркотиків, психотропних речовин або їх аналогів (частина 1 статті 307 Кримінального кодексу України).

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Новости Днепра про 17 сліп-пакетів: в Кам'янському жителька торгувала наркотикамиУкраїнська Новости Днепра про 17 сліп-пакетів: в Кам'янському жителька торгувала наркотикамиРусский

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