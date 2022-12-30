У Дніпрі футбольні фанати розігрують тубус від снаряду гаубиці М777

Українці продовжують допомагати військовим. Ви можете отримати Тубус порохового заряду від 155 мм гаубиці М777. Але не простий.

Тубус розмальований Петриківським росписом. Про це повідомляє в Instagram Євген Перевєрзєв.

Умови прості. Треба перевести внесок на карту Monobank (5358 3808 8866 5588) до 4 січня. Після цього слід надіслати скрін в дірект на цю сторінку. Далі вам присвоять номер учасника лотереї. Більше внесків – більше шансів виграти. Ціна лоту – 200 гривень

Переможця оберуть в прямому ефірі за допомогою генератора випадкових чисел. Результати оголосять 4 січня, о 19:00. Прибуток піде на підтримку фанатів ФК Дніпро, які служать в лавах ЗСУ.

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