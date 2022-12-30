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У Дніпрі футбольні фанати розігрують тубус від снаряду гаубиці М777

Сьогодні 10:00
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Українці продовжують допомагати військовим. Ви можете отримати Тубус порохового заряду від 155 мм гаубиці М777. Але не простий.

Новости Днепра про У Дніпрі футбольні фанати розігрують тубус від снаряду гаубиці М777

Тубус розмальований Петриківським росписом. Про це повідомляє  в Instagram Євген Перевєрзєв.

Умови прості. Треба перевести внесок на карту Monobank (5358 3808 8866 5588) до 4 січня. Після цього слід надіслати скрін в дірект на цю сторінку. Далі вам присвоять номер учасника лотереї. Більше внесків – більше шансів виграти. Ціна лоту – 200 гривень

Переможця оберуть в прямому ефірі за допомогою генератора випадкових чисел. Результати оголосять 4 січня, о 19:00. Прибуток піде на підтримку фанатів ФК Дніпро, які служать в лавах ЗСУ.

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Новости Днепра про У Дніпрі футбольні фанати розігрують тубус від снаряду гаубиці М777Українська Новости Днепра про У Дніпрі футбольні фанати розігрують тубус від снаряду гаубиці М777Русский

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