У Дніпрі футбольні фанати розігрують тубус від снаряду гаубиці М777

Тубус розмальований Петриківським росписом. Про це повідомляє в Instagram Євген Перевєрзєв.
Умови прості. Треба перевести внесок на карту Monobank (5358 3808 8866 5588) до 4 січня. Після цього слід надіслати скрін в дірект на цю сторінку. Далі вам присвоять номер учасника лотереї. Більше внесків – більше шансів виграти. Ціна лоту – 200 гривень
Переможця оберуть в прямому ефірі за допомогою генератора випадкових чисел. Результати оголосять 4 січня, о 19:00. Прибуток піде на підтримку фанатів ФК Дніпро, які служать в лавах ЗСУ.
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