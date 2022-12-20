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У Дніпрі водій украв із заводу 770 літрів бензину

Сьогодні 20:30
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У Дніпрі водій украв із заводу 770 літрів бензину за 9 місяців.

Новости Днепра про У Дніпрі водій украв із заводу 770 літрів бензину

Про це повідомляє в Єдиному реєстрі судових рішень.

Чоловік, працюючи водієм Газелі на Дніпровському заводі спецінструменту, з січня по вересень 2021 року отримував на підприємстві талони на бензин А92 і продавав їх, надаючи для звіту підроблені чеки з АЗС.

За вказаний час заповзятливий водій вкрав із заводу 770 літрів бензину на суму 20 680 гривень.

Коли його афера розкрилася, чоловік постав перед судом. Свою провину він визнав. Враховуючи це, суддя призначив йому покарання у вигляді обмеження волі на півтора роки, з випробувальним строком на 1 рік.

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