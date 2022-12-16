На Сході України загинув Захисник із Дніпропетровської області

Під час бойових дій у Донецькій області не стало Висторопа Богдана Сергійовича. Він загинув 10 грудня. Йому було 27 років.

“Від імені Павлоградської громади міський голова Анатолій Вершина, Павлоградська міська рада та її виконавчий комітет висловлюють глибокі співчуття рідним і близьким полеглого захисника, поділяючи тяжкий біль утрати. Доземний уклін воїну-захиснику. Вічна пам’ять і слава Герою”, — повідомляє міськрада Павлограда.

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