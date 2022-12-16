На Сході України загинув Захисник із Дніпропетровської області

“Від імені Павлоградської громади міський голова Анатолій Вершина, Павлоградська міська рада та її виконавчий комітет висловлюють глибокі співчуття рідним і близьким полеглого захисника, поділяючи тяжкий біль утрати. Доземний уклін воїну-захиснику. Вічна пам’ять і слава Герою”, — повідомляє міськрада Павлограда.
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