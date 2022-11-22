Згоріло вщент: у Кривому Розі спалахнуло авто

21 листопада у Центрально-Міському районі міста на зупинці загорілася «Газель». Пожежа виникла у моторному відсіку і швидко перекинулася на салон автівки.
Вогонь пошкодив моторний відсік та салон автівки на загальній площі 5 кв. м. Загиблих та постраждалих немає.
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