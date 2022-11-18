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Ледь не згорів: у Дніпропетровській області горів будинок

Сьогодні 09:00
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У Дніпропетровській області у Синельниківському районі сталася пожежа у будинку, всередині знаходився чоловік.

Новости Днепра про Ледь не згорів: у Дніпропетровській області горів будинок

Про це повідомляє ДСНС Дніпропетровської області.

У селі Нове на вулиці Лесі Українки загорівся будинок 18 листопада близько 00:49 ночі. Вогонь повністю охопив дах будинку та кімнати всередині сильно горіли. Рятувальники гасили полум’я майже півтори години. Займання знищило дах помешкання та пошкоджено майно на загальній площі 50 кв. м.

Внаслідок пожежі постраждав 31-річний чоловік, він отримав опіки нижніх кінцівок 1-2 ступеню. Його оглянили медики, від госпіталізації відмовився. 

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Новости Днепра про Ледь не згорів: у Дніпропетровській області горів будинокУкраїнська

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