Ледь не згорів: у Дніпропетровській області горів будинок

У Дніпропетровській області у Синельниківському районі сталася пожежа у будинку, всередині знаходився чоловік.

Про це повідомляє ДСНС Дніпропетровської області.

У селі Нове на вулиці Лесі Українки загорівся будинок 18 листопада близько 00:49 ночі. Вогонь повністю охопив дах будинку та кімнати всередині сильно горіли. Рятувальники гасили полум’я майже півтори години. Займання знищило дах помешкання та пошкоджено майно на загальній площі 50 кв. м.

Внаслідок пожежі постраждав 31-річний чоловік, він отримав опіки нижніх кінцівок 1-2 ступеню. Його оглянили медики, від госпіталізації відмовився.

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