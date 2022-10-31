Дніпрянка стала срібною призеркою молодіжного Чемпіонату Європи з дзюдо

Завершилась індивідуальна першість молодіжного чемпіонату Європи з дзюдо. Змагання проходили у столиці Боснії та Герцеговини. Участь у них взяла спортсменка із Дніпра Руслана Булавіна.

Вона дійшла до фіналу у категорії понад 78 кілограмів серед дівчат. Про це повідомляє Федерація дзюдо України.

Дівчина нав’язала боротьбу дзюдоїстці з Турції Гілат Озтурк, яка значно переважає своїх суперниць за габаритами. Та, на жаль, пропустила два кидки. Тим самим Руслана завоювала срібну нагороду континентальної першості.

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