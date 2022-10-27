Залишились донька та син: на війні загинув парамедик із Дніпра Андрій Пилипенко

1 жовтня загинув парамедик із Дніпра Андрій Пилипенко. Це сталося на позиції поблизу населеного пункту Зелена Долина Донецької області. Чоловіку було 36-років.

У нього залишились дружина, 13-річна донька, 9-річний син та старенькі батьки.

Андрій служив з 2006 року. Після повномасштабного вторгнення пішов воювати за повісткою. Був бойовим медиком, мав звання сержанта. Служив в ТрО 118 батальйону, у військовій частині А 7284.

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