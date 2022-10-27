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  • Залишились донька та син: на війні загинув парамедик із Дніпра Андрій Пилипенко

Залишились донька та син: на війні загинув парамедик із Дніпра Андрій Пилипенко

Сьогодні 07:15
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1 жовтня загинув парамедик із Дніпра Андрій Пилипенко. Це сталося на позиції поблизу населеного пункту Зелена Долина Донецької області. Чоловіку було 36-років.

Новости Днепра про Залишились донька та син: на війні загинув парамедик із Дніпра Андрій Пилипенко

У нього залишились дружина, 13-річна донька, 9-річний син та старенькі батьки. 

Андрій служив з 2006 року. Після повномасштабного вторгнення пішов воювати за повісткою. Був бойовим медиком, мав звання сержанта. Служив в ТрО 118 батальйону, у військовій частині А 7284.

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Новости Днепра про Залишились донька та син: на війні загинув парамедик із Дніпра Андрій ПилипенкоУкраїнська Новости Днепра про Залишились донька та син: на війні загинув парамедик із Дніпра Андрій ПилипенкоРусский

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