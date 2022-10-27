Залишились донька та син: на війні загинув парамедик із Дніпра Андрій Пилипенко

У нього залишились дружина, 13-річна донька, 9-річний син та старенькі батьки.
Андрій служив з 2006 року. Після повномасштабного вторгнення пішов воювати за повісткою. Був бойовим медиком, мав звання сержанта. Служив в ТрО 118 батальйону, у військовій частині А 7284.
Читайте також:
Автор:
В Україні проводитимуть скрінінг новонароджених на 21 спадкове захворювання. Про…
Повномасштабне воєнне вторгнення рф в Україну, 245 доба добігає кінця.
Одна з найпопулярніших телеведучих України Катерина Осадча оголосила збір коштів…
Офіцера 93-ї бригади з Дніпра Андрія Ніколайчука посмертно нагороджено орденом…