Ракетний удар та атака дроном-камікадзе: як минула ніч у Дніпропетровській області

Російські окупанти ввечері 25 та в ніч на 26 жовтня здійснили кілька атак на Дніпро та область.

Голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко розповів про наслідки.

Внаслідок ракетного удару по Дніпру загинули двоє людей. За уточненою інформацією, ще четверо отримали поранення – дві жінки та двоє чоловіків. Усі у лікарні. Троє поранених перебувають у тяжкому стані.

Від ворожого обстрілу знову постраждав Нікопольський район. Окупанти накрили вогнем із «Градів» Червоногригорівську громаду. На щастя, люди не постраждали. Внаслідок обстрілу пошкоджено лінію електропередач. Понад 600 сімей залишилися без електрики. Аварійні бригади вже працюють.

Увечері наші захисники приземлили ще один ворожий безпілотник. Так, військові з повітряного командування “Схід” збили дрон-камікадзе Shahed-136 у небі над Нікопольським районом.

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