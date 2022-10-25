«Гради», важка артилерія і дрони-камікадзе: як минула ніч на Дніпропетровщині

Окупанти після ночі перерви сьогодні декілька годин поспіль знущалися з населення Нікопольского району, використовуючи всі види зброї.

Голова ДніпроОВА Валентин Резніченко розповів, що Нікопольщина була атакована «Градами», важкою артилерією та дронами-камікадзе.

Під ворожий вогонь потрапили три громади – Нікопольська, Марганецька та Мирівська.

Попередньо, люди не постраждали.

Пошкоджені будинки, автівки, харчове підприємство та водогін.

В інших районах області усю ніч гули сирени. Та обійшлося без обстрілів. І на цю хвилину спокійно.

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