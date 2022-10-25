«Гради», важка артилерія і дрони-камікадзе: як минула ніч на Дніпропетровщині

Голова ДніпроОВА Валентин Резніченко розповів, що Нікопольщина була атакована «Градами», важкою артилерією та дронами-камікадзе.
Під ворожий вогонь потрапили три громади – Нікопольська, Марганецька та Мирівська.
Попередньо, люди не постраждали.
Пошкоджені будинки, автівки, харчове підприємство та водогін.
В інших районах області усю ніч гули сирени. Та обійшлося без обстрілів. І на цю хвилину спокійно.
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