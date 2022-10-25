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  • «Гради», важка артилерія і дрони-камікадзе: як минула ніч на Дніпропетровщині

«Гради», важка артилерія і дрони-камікадзе: як минула ніч на Дніпропетровщині

Сьогодні 08:32
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Окупанти після ночі перерви сьогодні декілька годин поспіль знущалися з населення Нікопольского району, використовуючи всі види зброї.

Новости Днепра про «Гради», важка артилерія і дрони-камікадзе: як минула ніч на Дніпропетровщині

 

Голова ДніпроОВА Валентин Резніченко розповів, що Нікопольщина була атакована «Градами», важкою артилерією та дронами-камікадзе.

Під ворожий вогонь потрапили три громади – Нікопольська, Марганецька та Мирівська.

Попередньо, люди не постраждали.

Пошкоджені будинки, автівки, харчове підприємство та водогін.

В інших районах області усю ніч гули сирени. Та обійшлося без обстрілів. І на цю хвилину спокійно.

Новости Днепра про «Гради», важка артилерія і дрони-камікадзе: як минула ніч на Дніпропетровщині

Новости Днепра про «Гради», важка артилерія і дрони-камікадзе: як минула ніч на Дніпропетровщині

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Новости Днепра про «Гради», важка артилерія і дрони-камікадзе: як минула ніч на ДніпропетровщиніУкраїнська Новости Днепра про «Гради», важка артилерія і дрони-камікадзе: як минула ніч на ДніпропетровщиніРусский

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