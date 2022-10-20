З мазанками, коралами та дорогою до річки: як виглядав Селянський узвіз на Перемозі майже 100 років тому (ФОТО)

Частина нинішнього житлового масиву Перемога раніше називалася Мандриківка і була передмістям Дніпра. Перші поселенці з’явилися на її території у середині 1780-х років. До цього часу тут жила лише одна людина – козак Андрій Мандрика, він облаштував на нинішній Перемозі зимівник і займався ловом риби. На його ім’я місцеві жителі назвали територію.
Знаходилася вона недалеко від тогочасного міста – під горою, дороги, якими місцеві жителі піднімалися в місто називали спусками, було їх чотири і всі вони називалися рівно за рахунком: Перший Мандриківський, Другий, Третій та Четвертий. Найбільш відомий жителям Дніпра – Третій Мандриківський. Сьогодні це Селянський узвіз.
Жили в селищі ремісники та селяни, займалися землеробством та рибальством. До 1850 на Мандриківці проживало майже 400 осіб, налічувалося понад 60 дворів.
1886 року в одному з дворів біля Третього Мандриківського узвозу вирішили викопати колодязь, а докопалися до піску з раковинами морських молюсків. Хазяїн саду відправив знахідку до Харківського університету для того, щоб встановити, звідки вона. Через 15 років на спуску пробурили свердловину 15 метрів, в якій виявили залишки коралів, зуб акули і після ретельного дослідження з’ясувалося, що пісок з коралами утворився тут понад 45 млн років тому. Виявилося, що раніше на місці Мандриківки було море, яке згодом обміліло. Тепер молюски та корали з колодязя на Мандриківці зберігаються у різних музеях світу.
Наукове відкриття ніяк не вплинуло на життя мешканців селища. Набагато більше на їхнє життя впливала близькість річки та регулярні підтоплення через сильні опади. Вода, стікаючи з гори, заливала будинки мешканців.
У 1930 році Третій узвіз став називатися Селянським. Його довжина нині трохи більше 3 км. З часу Мандриківки на ньому майже нічого не змінилося. Тут, як і раніше, стоять приватні будинки і проходить дорога. Щоправда, вона вже асфальтована, проклали її тут близько 70 років тому.
фото: група “Історія в фотографіях. Катеринослав-Дніпропетровськ”
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